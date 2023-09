Sesc realiza exposições na Usinas de Artes João Donato; veja programação

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre – realiza, de 6 a 30 de outubro, na Usina de Artes João Donato, as exposições, “Olhares”, “Derivaneios – O encontro de lugares”, e “Pai e Filho”, com vernissage marcada para às 19 horas, no dia 6, e a entrada é franca.

As artes plásticas no Sesc consistem em exposições de artes visuais produzidas por artistas locais e regionais, e preveem a realização de exposições de arte, performances, intervenções e instalações, com o objetivo de fomentar o fazer artístico, valorizar os artistas e suas diferentes técnicas e formas de expressão, despertando a sensibilidade e ampliando o olhar dos espectadores.

A exposição “Olhares”, do artista Victor Lucien, é resultado de um processo criativo utilizado lápis, nanquim, lápis de cor e canetas de diversas cores.

Já a “Derivaneios – O encontro de lugares” é da artista plástica Ana Paula Alab. A partir da fotografia analógica, foram construídas novas narrativas entre Acre e Espírito Santo, conectando suas histórias e culturas. Estas imagens (nunca expostas) fazem parte do projeto Deriva Cartográfica, que teve o apoio do Rumos Itaú Cultural 2019-2020.

Já a exposição coletiva de “Pai e Filho”, do artista plástico Gerson, tem o processo criativo com tinta sobre tela, primitivismo, viagens astrais e ilustração do livro a carta de Deus.

O Sesc no Acre realiza diversas ações na área das artes visuais, que difundem essa linguagem por meio do intercâmbio, fomento e ação educativa. Além de incentivar a produção de artistas consagrados e estreantes, a instituição promove oficinas, cursos, materiais educativos e visitas mediadas.