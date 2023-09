Médicos realizam ação para alertar sobre câncer infanto-juvenil em Rio Branco

Uma ação em alusão à Campanha Setembro Dourado será realizada no Lago do Amor, em Rio Branco, neste sábado (16), a partir das 16h. O evento tem o objetivo de alertar sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil.

O Setembro Dourado é uma campanha que visa intensificar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), revelam a estimativa de que no triênio 2023/2025 ocorrerão no Brasil, a cada ano, 7.930 novos casos de câncer em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade. Assim como nos países desenvolvidos, no país o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos.

Em Rio Branco a ação é promovida pela oncologista pediatra, Valéria Paiva, e terá o apoio de voluntários, de alunos de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), de pediatras, profissionais de outras áreas da saúde, e a participação de pacientes e seus familiares. A divulgação propõe disseminar informações para o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura no Acre.

“O diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas e nosso objetivo é orientar as pessoas, os pais e as mães, oferecendo informação adequada sobre como procurar o serviço de saúde, contribuindo com o tratamento, porque o câncer em uma criança é muito agressivo, por isso temos que atuar rapidamente”, afirmou a organizadora do evento em Rio Branco, a pediatra oncologista Valéria Paiva.

Em paralelo, a atividade também divulgará a campanha de conscientização “de Olho nos Olhinhos” contra o Retinoblastoma, um câncer ocular de conscientização e contará com apoio da médica oftalmologista, especialista em oncologia ocular, Arieli Fernanda.

O evento conta ainda com o apoio especial da Sociedade Acreana de Pediatria (SAP), Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) e Laboratório DNA. Para mais informações sobre o câncer infantil ou o Setembro Dourado acesse: www.instagram.com/oncoped.acre.

Com informação da assessoria