Setembro Vermelho: Cardiologista fala sobre importância dos cuidados com o coração

O mês de setembro é voltado para a conscientização sobre doenças cardiovasculares e tem como denominação Setembro Vermelho. A campanha chama atenção para enfermidades como os infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Para falar sobre o tema, o ContilNet conversou com o cardiologista acreano Erisson Farhat, que falou sobre os principais alertas para doenças cardíacas.

Segundo o Ministério da Saúde, o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a maior causa de mortes no Brasil. Estima-se que, em todo o país, ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que a cada cinco a sete casos, ocorra um óbito.

O cardiologista explicou a origem da campanha, criada pela Federação Mundial do Coração com apoio das Nações Unidas. “Essa campanha iniciou em 2000. O mês foi escolhido devido o Dia Mundial do Coração, que acontece no dia 29/9. O Setembro vermelho tem por objetivo alertar as pessoas para prevenção de doenças cardiovasculares”, contou.

Principais fatores de risco para o coração

A rotina acelerada, as noites de sono mal dormidas e uma alimentação desequilibrada são alguns dos principais pontos por trás das doenças cardiovasculares. Mas há alguns outros fatores que devem ser levados em conta, como a hipertensão, colesterol alto, tabagismo, obesidade e o estresse.

Erisson Farhat chama atenção para os sinais de alerta para possíveis doenças cardíacas. “É preciso está alerta aos sinais, como a falta de ar, a dor torácica, mas pode ser também nos ombros, braços, costas, pescoço, mandíbula e abdômen. A presença de fadiga, tonturas, dor de cabeça, tosse seca, palpitações, as náuseas, inchaço nas pernas, pés e tornozelos podem ser alguns dos alertas para algum problema cardíaco”, explicou.

Como prevenir possíveis doenças cardíacas?

O cuidado é uma das palavras que faz parte as ações ligadas ao Setembro Vermelho. A campanha destaca a implementação de estratégias para conscientizar a sociedade e reforça a importância da prevenção.

O médico cardiologista citou algumas das medidas que podem ser adotas pelas pessoas para buscar diminuir os riscos de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto, insuficiência cardíaca, dentre outras condições que envolvem o coração.

“O ideal é que a pessoa pare de fumar, evite o uso de álcool, faça, ainda, dieta hipossódica, que é o uso de uso de pouco sal, além de praticar atividades físicas regularmente”, destacou.

Importância dos exames médicos de rotina

O acompanhamento contínuo individual faz toda a diferença para assegurar a saúde cardíaca das pessoas. Desse modo, muitos exames simples, quando incluídos na rotina dos pacientes, trazem diversos benefícios.

Testes como a medição de pressão arterial, a verificação do colesterol e o monitoramento do nível de açúcar no sangue facilitam a detecção precoce de quadros que, se não forem tratados, podem causar muitos danos aos pacientes.