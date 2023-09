Sexo e cor não serão critérios para indicação ao STF, diz Lula

Lula disse que pretende acabar com a “disputa entre políticos e Judiciário e entre Judiciário e Executivo”, e acrescentou: “Se cada um cumprir sua função no país, as coisas vão ficar muito bem.”

O presidente também disse não ter “pressa” para definir os indicados ao STF e à Procuradoria Geral da República (PGR).

“Tem que ouvir muita gente. Vocês sabem que sempre tem gente dando conselho. E eu sou muito bom para ouvir conselho, sabe? No momento que eu tiver que tomar a decisão, vocês podem ficar tranquilos que eu vou anunciar para vocês: ‘Escolhi a pessoa certa para colocar no lugar’. Mas eu não tenho pressa”, disse Lula.

Cirurgia no quadril

O presidente deve passar por uma cirurgia no final desta semana para solucionar um problema crônico de dores no quadril. Por recomendações médicas, Lula iniciou a coletiva de máscara, no entanto, tirou a proteção enquanto falava.

Lula disse que tinha dois compromissos iniciais: recuperar as políticas públicas que foram esvaziadas após os mandatos do PT na Presidência do país e recolocar o Brasil no cenário mundial. Tendo avançado nessas duas pautas, ele disse que resolveu “parar um pouco para se tratar”.

Ele disse que está muito otimista com o futuro do país e que acredita que “finalmente, o Brasil pode parar de ser tratado como um país em vias de desenvolvimento e passar a ser um país desenvolvido”.

“Daí o meu otimismo, a minha tranquilidade de ir ao hospital, me internar e fazer minha cirurgia”, completou.

“Se depender de mim, não fico nem um dia afastado. Me interno na sexta-feira (29), faço a cirurgia, que peço a Deus que corra bem, e, se depender de mim, na segunda-feira (2) estarei lá no Palácio do Planalto despachando, ou no Alvorada”, falou o presidente.