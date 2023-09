Shopping do Lar abre novo espaço no Via Verde nesta sexta com grandes novidades

Na manhã desta sexta-feira (15), o Via Verde Shopping recebeu com grande entusiasmo a inauguração do mais novo espaço que promete conquistar os corações dos moradores da capital acreana, Rio Branco. A loja de utilidades Shopping do Lar, amplamente conhecida por sua vasta variedade de itens para o lar, papelaria, decoração e brinquedos, abre suas portas em um novo endereço, prometendo se tornar o queridinho do Via Verde Shopping.

Em uma conversa exclusiva com o ContilNet, a empresária Myrian Pinheiro, fundadora da loja, compartilhou sua empolgação com este momento especial e as emocionantes novidades que a loja traz para seus clientes. “Estamos extremamente felizes em trazer o Shopping do Lar para o Via Verde Shopping. Queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência única de compras, onde eles possam encontrar tudo o que precisam para suas casas, escritórios e até mesmo para presentear, tudo em um único lugar”, afirmou Myrian Pinheiro.

A variedade de produtos disponíveis na loja, que inclui desde utensílios domésticos de alta qualidade até uma seleção incrível de itens de papelaria, artigos de decoração e brinquedos para todas as idades, reflete o compromisso da equipe do Shopping do Lar em atender às necessidades variadas de seus clientes.

Além das novidades empolgantes, a inauguração também traz uma promoção irresistível. Durante este período especial de abertura, todos os produtos na loja estão com um desconto exclusivo de 20%, tornando a visita ao Shopping do Lar no Via Verde Shopping ainda mais atrativa.

A empresária Myrian Pinheiro convida a todos os moradores de Rio Branco e visitantes do Via Verde Shopping a explorar o novo espaço e aproveitar as ofertas imperdíveis. “Queremos compartilhar essa celebração com a comunidade e oferecer produtos de alta qualidade a preços acessíveis. Esperamos vê-los em nossa loja, que é um verdadeiro paraíso para quem busca praticidade e beleza para o lar”, concluiu Myrian.

Não perca a oportunidade de conferir as últimas tendências em utilidades domésticas, decoração, papelaria e brinquedos, tudo isso com descontos incríveis.