Show da banda Forró Boys abre segundo dia do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul; FOTOS

A segunda noite do aguardado Festival da Farinha, que ocorre na cidade de Cruzeiro do Sul, teve início na quinta-feira, 28 de setembro, com uma apresentação empolgante da banda Forró Boys. O show, que começou por volta das 22 horas, marcou o início das festividades após o desfile cívico-militar em comemoração aos 119 anos da cidade.

Milhares de entusiastas da música e fãs da banda Forró Boys invadiram o espaço do show desde as primeiras horas da tarde, ansiosos para garantir um lugar privilegiado próximo ao palco. O entusiasmo da multidão era visível, e a energia no ar era contagiante, à medida que as famílias, os jovens e os amantes do forró se reuniam para celebrar a cultura local e desfrutar de uma noite repleta de música e diversão.

Durante o evento, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul surpreendeu a plateia ao distribuir copos personalizados do Festival da Farinha, um gesto que foi muito apreciado pelos espectadores. Essa iniciativa não apenas proporcionou uma lembrança memorável do evento, mas também destacou o compromisso das autoridades municipais em criar uma experiência única para todos os presentes.

Após uma apresentação emocionante e cheia de hits, o prefeito Zequinha Lima subiu ao palco para expressar sua gratidão ao público caloroso e a banda Forró Boys pela incrível performance que animou a noite.

Para conferir imagens exclusivas deste evento emocionante, você pode acessar os registros feitos pelo talentoso jornalista Juan Diaz, do ContilNet.