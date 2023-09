Show de Isadora Pompeu marca última noite do Festival da Farinha; veja a programação

A última noite do Festival da Farinha, de Cruzeiro do Sul, inicia logo mais às 19h deste sábado (30). Entre as atrações está o show da cantora gospel Isadora Pompeo.

Já por volta das 17h inicia a Marcha para Jesus, evento religioso que levará a população a caminhar pelas principais ruas de Cruzeiro do Sul, finalizando com o show da cantora Isadora Pompeo, na área de show da praça Orleir Cameli.

Nesta última noite terá, ainda, o concurso que premiará a maior macaxeira e a melhor farinha de Cruzeiro do Sul. Também haverá outras modalidades durante a disputa.

A festa termina com shows de artistas locais, que agitarão o público até as 3h da manhã, como tem sido nos demais dias de evento.

A cobertura completa da festa será transmitida pelo ContilNet, em parceria com a Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, filiada à TV Cultura.