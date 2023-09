Show de Vitória Freitas agita o público na terceira noite do Festival da Farinha; fotos

Na terceira noite do Festival da Farinha, que aconteceu nesta sexta-feira (29), artista acreana Vitória Freitas incendiou o público com sua eletrizante apresentação de piseiro sertanejo. O evento, que ocorreu em um espaço de show lotado, foi marcado por uma multidão ávida por garantir um lugar privilegiado próximo ao palco.

O espetáculo teve seu início pontualmente às 21h50, mas antes mesmo de Vitória subir ao palco, os fãs já ocupavam cada centímetro disponível na área de apresentação.

Vitória Freitas, nascida no Acre, alcançou o estrelato com músicas que conquistaram o coração do público. O fotojornalista Juan Diaz, correspondente do ContilNet, registrou exclusivamente os melhores momentos do show.