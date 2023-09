Shows, baladas e mostra de dança e arte: o que fazer neste final de semana no Acre

O final de semana promete ser movimentado na capital acreana, com uma ampla gama de eventos para entreter aqueles que desejam sair de casa e aproveitar o que a cidade tem a oferecer. Entre as atrações que desembarcam em Rio Branco, destaca-se o aguardado grupo Dipropósito.

Para os amantes do cinema, há exibições imperdíveis agendadas ao longo do fim de semana, proporcionando uma oportunidade única de apreciar produções cinematográficas de diversos gêneros.

A arte também terá seu espaço com uma exposição de artes que trará à tona o talento e a criatividade dos artistas locais. A contação de histórias, por sua vez, promete encantar públicos de todas as idades com narrativas envolventes e cativantes.

Para quem deseja movimentar o corpo, uma mostra de dança está programada para agitar o fim de semana, com apresentações que exploram diferentes estilos e expressões artísticas. E isso é apenas uma amostra do que a cidade tem reservado para seus habitantes e visitantes.

Confira a seleção de eventos do portal ContilNet e não perca a oportunidade de aproveitar ao máximo o seu fim de semana em Rio Branco. Com tanta diversidade de opções, há algo para todos os gostos e idades, garantindo que ninguém fique de fora da animação que tomará conta da cidade nos próximos dias.