Shows nacionais da ExpoSena Rural Show renderam mais de R$ 400 mil para a Apae

Este ano a ExpoSena Rural Show contou com quatro shows nacionais, todos eles com pagamento apenas de um valor simbólico do ingresso, o que gerou mais de R$ 400 mil para a Apae de Sena Madureira.

A iniciativa de doar o valor das entradas para a instituição partiu do prefeito Mazinho Serafim e prontamente foi aprovada pelo Ministério Público.

VEJA MAIS: ExpoSena: valor cobrado no show de Zezo será para beneficiar Apae de Sena

A ExpoSena aconteceu entre os dias 24 e 25 de setembro. Os shows desta edição ficaram por conta do cantor Zezo, pastor Gercinho, Eduarda Nunes e Léo Magalhães, que encerrou a festa na última noite. Os ingressos estavam sendo vendidos de R$ 5 e R$ 10.

O governador Gladson Cameli parabenizou a decisão do prefeito Mazinho Serafim em doar o valor para a Apae.

“Foi uma iniciativa muito plausível do prefeito Mazinho e da sua equipe, pois a Apae cumpre um papel social imenso na sociedade. Foram para mais de R$ 400 mil doados para a Apae. É dessa forma que a gente vai vencendo as dificuldades e ajudando as instituições que precisam”, destacou Cameli.