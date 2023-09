Sobre Alysson e Bocalom, Gladson diz que não vai cuidar de eleições agora: “Que se resolvam”

O governador Gladson Cameli cumpre agenda em Sena Madureira nesta segunda-feira (25). Ao lado do prefeito Mazinho Serafim, o governador vistoriou as obras da Ponte do município e deve participar também do desfile cívico em comemoração aos 119 anos da Princesa do Iaco.

Ao ContilNet, Gladson comentou sobre a decisão do Progressistas de escolher o secretário de Governo, Alysson Bestene como candidato a prefeito de Rio Branco. O governador declarou que ainda não deverá cuidar de eleições agora.

“Essa questão política eu ainda não comecei a tratar. Eu deixei para as Executivas Municipais cuidarem. Eu não tenho condições. Só tenho condições de cuidar daquilo que eu prometi na campanha”, disse.

O governador disse ainda que tanto Alysson quanto Bocalom são candidatos e precisam “se resolver” entre eles.

“O Alysson está com seu nome posto. O Bocalom também está certo, está no partido. Eles que se resolvam. E eu vou fazer o que tiver que fazer”.

Cameli completou dizendo que antes de pedir voto para qualquer candidato, precisa antes cumprir as promessas de campanha. “Para ter pelo menos a credibilidade de pedir licença a população. Eu não tiro as minhas prioridades, que eu lhe garanto que é governar. Política vai ficar para depois”.