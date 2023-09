Socorro Neri começa a analisar expulsão de Bocalom do PP; prefeito não quer se posicionar

Durante a discussão da Executiva Municipal do Partido Progressistas (PP) realizada na manhã deste sábado (23), a deputada federal Socorro Neri anunciou também abertura de procedimento de infidelidade partidária contra o atual prefeito Tião Bocalom. O pedido foi apresentado por quatro membros da Executiva Municipal, que acabou elegendo o secretário de governo, Alysson Bestene, candidato da sigla por aclamação pela disputa das eleições de 2024.

VEJA TAMBÉM: PP bate o martelo, e Alysson Bestene é candidato à Prefeitura de Rio Branco pela sigla

Os nomes que apresentaram o pedido de expulsão de Bocalom foi Zenon Filho, Hélio Nascimento, Cristiano Costa e Tiago Ribeiro.

A parlamentar também afirmou que as conversas para a vice de Alysson Bestene só será feita no ano que vem entre os partidos que fazem parte da base de sustentação do governo Gladson Cameli.

“Nos faremos o comunicado a Executiva Estadual para abertura dos procedimentos do que foi proposto aqui na Executiva para avaliação da infidelidade partidária e a consequente expulsão do filiado Tião Bocalom”, afirmou a parlamentar.

SAIBA MAIS: Mesmo o PP escolhendo Alysson, Bocalom diz que só não será candidato pelo partido se for expulso

O encontro, que aconteceu a portas fechadas, contou com a ausência notável de importantes figuras políticas do PP, incluindo os vereadores de Rio Branco Samir Bestene, Rutênio Sá e N. Lima, bem como os próprios candidatos da sigla, Tião Bocalom e Alysson Bestene. A ausência dessas personalidades de peso deixou a reunião ainda mais tensa e carregada de expectativas.

A disputa pela indicação do candidato à Prefeitura de Rio Branco opôs Alysson Bestene, atual secretário de governo do governador Gladson Cameli, e o atual prefeito, Tião Bocalom.

Em entrevista ao ContilNet, Bocalom preferiu não se posicionar sobre os pedidos de expulsão.