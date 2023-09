“Soldado do BEC matou a pessoa errada”, diz mãe de enfermeiro assassinado

Uma tragédia chocou a pequena cidade de Santa Rosa do Purus na madrugada deste domingo (3) quando o soldado do Sétimo Batalhão de Engenharia de Construção (BEC), conhecido apenas como Ruan, cometeu um ato brutal que tirou a vida do enfermeiro José Filho de Moura Junior. No entanto, as investigações revelaram que Ruan teria assassinado a pessoa errada.

A informação foi confirmada pela mãe da vítima, a funcionária pública Maristela Moura Pinheiro, que se encontra inconsolável na comunidade situada às margens do Rio Purus. Maristela revelou que o soldado Ruan havia chegado à cidade há apenas uma semana e não tinha qualquer histórico de conflito com seu filho.

“A vítima seria outra pessoa, mas ele acabou assassinando meu filho, que não tinha nenhum problema com ele”, lamentou a servidora pública, que ainda tenta compreender a tragédia que abateu sua família.

O corpo de José Filho de Moura Junior está sendo velado na residência de sua mãe, enquanto aguarda a chegada de um caixão que será transportado da cidade de Manoel Urbano. A ausência de uma funerária na cidade de Santa Rosa do Purus torna necessária a busca por esse serviço em localidades vizinhas.