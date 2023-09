Soldado que matou enfermeiro se encontra sob custódia pelo Exercito; instituição vai abrir procedimento

O Comando do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) emitiu um comunicado oficial na tarde deste domingo (03), informando que o soldado envolvido no assassinato do enfermeiro José Filho de Moura Junior, de 32 anos, encontra-se sob custódia da Agência do Sistema Integrado de Segurança Pública Municipal.

De acordo com as informações divulgadas pelo 7º BEC, o episódio teve início como um desentendimento que rapidamente escalou para uma briga física entre o militar do 7º BEC e o civil, José Filho de Moura Júnior. O confronto culminou na perda da vida de José Filho, em Santa Rosa do Purus (AC).

Na nota, a instituição afirma que o soldado do está aguardando para prestar depoimento às autoridades competentes. Após a conclusão do depoimento, o militar será recolhido para a sala de reabilitação social do 4º Pelotão Fronteira do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, onde permanecerá à disposição da Justiça para as investigações em andamento.

Em resposta ao incedente, o Comando do 7º BEC anunciou que será aberto um Processo Administrativo para apurar o caso no âmbito da Justiça Militar. A instituição reiterou seu compromisso com a transparência e colaboração total com as investigações em curso.

Veja a nota na íntegra:

O Comando do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC) lamenta informar que na madrugada do dia 3 de setembro de 2023, na cidade de Santa Rosa do Purus-AC, houve um desentendimento, com vias de fato, envolvendo um militar do 7º BEC e um civil, o senhor José Filho de Moura Júnior. Esta rixa resultou na perda da vida do senhor José Filho. Neste momento, o militar do 7º BEC, envolvido na briga que resultou na morte de José Filho, encontra-se sob custódia da Agência do Sistema Integrado de Segurança Pública Municipal, aguardando para prestar depoimento. Após a realização do mesmo, o militar será recolhido para a sala de reabilitação social do 4º Pelotão Fronteira do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, ficando à disposição da Justiça.

Diante do exposto, informamos que será aberto um Processo Administrativo para apurar o caso no âmbito da Justiça Militar e que o 7º BEC está colaborando com as investigações.

Neste momento de profunda dor e pesar, externamos as mais sinceras condolências aos familiares e amigos do senhor José Filho de Moura Júnior.