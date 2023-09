Talentos do Futuro goleia e Flamengo vence de virada no Estadual

Mais duas partidas movimentaram a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15 nesta segunda, 25, no Florestão. O time dos Talentos de Futuro goleou o Atlético por 5 a 2 e o Flamengo derrotou o Paulão, de virada, por 3 a 1, em duelos válidos pelo grupo A.

Rei Artur estreia

A fase de classificação do Sub-15 terá sequência nesta terça, 26, a partir das 14h50, no Florestão com mais uma rodada dupla.

A equipe da Escolinha do Rei Artur, dirigida pelo experiente Paulo Roberto Oliveira, estreia em torneios da categoria contra o Plácido de Castro. Na segunda partida, o São Francisco recebe a Adesg, de Senador Guiomard.