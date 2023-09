Taxista é preso por migração ilegal na fronteira do Acre; passageiros iriam para os EUA

A Polícia Federal prendeu em Epitaciolândia, na madrugada de sexta-feira (1), um taxista por migração ilegal. Ele realizava o transporte de passageiros que afirmaram ir com destino aos Estados Unidos.

Na ação, três afegãos, um cazaquistanês e um turco estavam no veículo que seguia viagem pela BR 317, rumo a Assis Brasil, fronteira com o Peru. Os agentes de segurança realizavam patrulhas em Epitaciolândia, município que faz fronteira com a Bolívia, quando avistaram entrando na cidade, um táxi, por volta de 00h50, horário que chamou a atenção da equipe.

O veículo realizou uma parada em Brasiléia, município vizinho, onde os passageiros entraram em outro táxi, o qual seguiu viagem pela BR 317 rumo a Assis Brasil/AC.

Diante da ação suspeita, a PF resolveu abordar o veículo, quando se deparou com os cinco migrantes e o motorista. Todos foram conduzidos à delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia para adoção de medidas administrativas cabíveis. Já o motorista do táxi foi preso em flagrante por promoção de imigração ilegal.