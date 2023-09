Temporal arranca parte do telhado do quartel da PM em Sena Madureira; fotos

Um forte temporal atingiu o município de Sena Madureira na tarde da última sexta-feira (1) e deixou parte do telhado do quartel da Polícia Militar da cidade destruído.

A força dos ventos fez com que várias telhas do prédio fossem arrancadas. Com a chuva, vários móveis, computadores e salas ficaram molhadas.

O edifício do Quartel da Polícia Militar de Sena Madureira é dos prédios históricos de Sena Madureira, local que começou a ser construído em 1914 e só foi finalizada 16 anos depois pelo governador Hugo Carneiro.

O temporal também atingiu outros imóveis na cidade, destruindo paredes de vidro e derrubando um poste de energia.