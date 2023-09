Terceira noite de Expoacre Juruá: acompanhe a transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

A Expoacre Juruá começou na última quarta-feira (30) e a cobertura completa do evento está sendo realizada pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre, que nesta terceira noite de festa, sexta-feira (1), traz todas as novidades sobre a feira e a cobertura completo do show do cantor nacional Aldair Playboy.

A transmissão será comandada pelos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer, a partir das 20h, que ao lado de um time de influenciadores agitarão a maior feira agropecuária do Vale do Juruá. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar, pelo canal no Youtube do ContilNet.

Nesta sexta-feira o público terá uma diversidade de atrações, como o início da prova de três tambores e a nova classificatória do rodeio em touros, que acontece na arena de esportes equestres.

Outro evento muito esperado é o Casamento Coletivo, que acontece também nessa terceira noite e vai unir 500 casais para dizerem o tão sonhado sim.

Na última noite da feira, domingo (3), será feito o sorteio de R$ 3 mil, fruto de uma parceria do ContilNet com o Atacadão do Celular e a Sempre Bella. Não fique de fora!

