Terra Prometida: líder do governo na Aleac diz que Gladson “está empenhado em encontrar uma solução”

O deputado Manoel Moraes (PP), novo líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, defendeu o governador em relação ao conflito envolvendo os moradores da ocupação Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, que estão acampados no hall de entrada da Casa do Povo.

Na sessão desta quarta-feira (13), Moraes disse que Gladson nunca se negou a dialogar com os moradores e ofereceu saídas para o impasse.

“O governador Gladson Cameli se comprometeu em pagar três meses de aluguel para as famílias afetadas e também ofereceu o aluguel social para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos. Além disso, o governo disponibilizou o Parque de Exposição como uma alternativa de acolhimento para essas famílias”, disse.

O líder de Gladson afirmou ainda que o governo segue todas as medidas baseadas na legalidade, lembrando que a desintegração de posse foi autorizado por uma ordem judicial.

“O atual governo está comprometido em seguir as leis e regulamentos vigentes, garantindo que todas as ações sejam realizadas dentro da legalidade. O governador está sim empenhado em encontrar uma solução para as famílias da terra prometida e está disposto a trabalhar incansavelmente para resolver essa questão delicada”, complementou.