Terror: influencer viraliza ao fazer pegadinha com personagem de ‘A Freira’ em shopping

O influenciador Thiago Jonas Machado, de 25 anos, se caracterizou da personagem principal, Valak, do filme “A Freira” e foi até o Via Verde Shopping, onde está sendo exibido o longa-metragem “A Freira 2”, no Cine Araújo em Rio Branco.

O criador de conteúdo elaborou a pegadinha em parceria com o Via Verde Shopping e uma loja de fantasias da capital. O vídeo foi postado nas redes sociais e já acumula mais de 50 mil visualizações.

No vídeo, Thiago aparece chegando pela parte de trás do shopping para não ser visto pelos clientes. Em seguida, aparece Thiago parado dentro da sala de cinema com um crucifixo grande nas mãos esperando as pessoas entrarem.

Dentre as reações, há pessoas que se assustam, correm, riem ou se afastam da personagem. Após assustar as pessoas no cinema, ‘Valak’ foi dar uma volta pelo shopping e supreendeu os clientes e vendedores das lojas.

A Freira 2

“A Freira 2” está em cartaz no Cine Araújo nas sessões de 17h05,19h25, 21h e 21h45 desde o dia 7 de setembro. O longo se passa na França de 1956, um padre é assassinado e parece que o mal está se espalhando por toda região.

“A Freira 2” acompanha, então, a Irmã Irene quando, mais uma vez, ela fica cara a cara com uma força demoníaca.