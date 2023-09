Testemunha diz que Bruno De Luca “saiu correndo” após acidente de Kayky

Duas mulheres que testemunharam o acidente do ator Kayky Brito, no último sábado (02), no Rio de Janeiro, revelaram que Bruno De Luca teria “fugido” do local após o atropelamento. Em conversa com o “Balanço Geral”, da TV Record, elas revelaram ainda que o ator atravessou a pista de um lado para o outro várias vezes e que ambos os famosos estavam “doidos”.

“A gente estava sentada, aí vimos a primeira parte que ele quase foi atropelado. Daí, uma conhecida da gente, que aparece no vídeo, atravessou pra comprar uma cerveja. Eles encostaram o carro do outro lado e atravessaram. Aí, ficaram lá conversando com ela“, disse uma das mulheres.

Elas ainda relataram um diálogo que tiveram com Kayky Brito e Bruno De Luca antes do acidente. “Aí, depois eu fui e atravessei. Ela pegou e falou comigo que ele tinha falado que o Kayky queria falar com ela e dar um beijo no rosto dela. E o Bruno de Luca falou assim: ‘ah, não fala com ela, ela é feia’. Daí, a gente atravessou“, explicou.

Quanto ao momento do acidente, elas contaram que se surpreenderam com a atitude de Bruno De Luca, que saiu correndo do local e não socorreu o amigo. O depoimento das testemunhas contraria a versão de De Luca, que afirmou à Polícia não ter visto o amigo sendo atropelado.

“E, daí, eu e minha amiga, sentadas, escutamos só a batida, a parte do acidente. Daí, atravessamos pra ver o que era. Quando a gente chegou lá, da parte que ele colocou a mão na cabeça, que ele ficou nervoso, eu não sei o que deu nele. Ele atravessou e saiu correndo. E sumiu. Ele foi embora e o Kayky ficou ali. A gente que socorreu ele, praticamente. Ele, como amigo, foi embora e não voltou nunca mais“, revelou.

Ainda de acordo com as testemunhas, elas teriam incentivado o apresentador a alertar Kayky Brito, que estava atravessando a via em vários momentos. “Um pouquinho antes [do atropelamento], a minha amiga tinha falado com ele [Bruno de Luca]: ‘Pô, cara, em vez de você ficar me zoando, presta atenção no seu amigo, que tá atravessando a pista toda hora”. Segundo ela, eles aparentavam estar “doidos”.