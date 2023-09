The Sims 5: jogo de sucesso será completamente gratuito; confira

Pearson explicou que o objetivo é tornar mais fácil para as pessoas jogarem juntas, e, portanto, o game estará “estendendo um convite aberto para todos participarem”. No entanto, ela também reconheceu que, no lançamento inicial, o título não começará tão completo quanto The Sims 4 , que recebeu várias adições de conteúdo desde seu lançamento em 2014.

Embora o estúdio Maxis planeje disponibilizar o game por download gratuito, como já acontece em The Sims 4, a intenção é monetizá-lo por meio da venda de conteúdo extra e pacotes de expansão, além das atualizações regulares.

Quais são as novidades?

A Maxis Studios está comprometida em apresentar algum dos recursos em desenvolvimento com anos de antecedência, diferentemente do desenvolvimento de jogos anteriores da série The Sims. Embora todas as imagens mostradas até o momento sejam de protótipos, algumas características já foram reveladas:

O recurso “Create-A-Style” do The Sims 3 está de volta; Modo de construção multiplayer entre plataformas; Possibilidade de carregar um layout personalizado de móveis na Galeria; Edição modular de móveis; Rotação em múltiplos eixos, pelo menos para peças decorativas de destaque.

Além disso, outras melhorias incluem uma maior liberdade para personalização de personagens e uma ênfase profunda na interação social.

Terá multiplayer?

Sim, mas não será um MMO (Massively Multiplayer Online), com um ambiente público compartilhado o tempo todo com outros jogadores. Segundo os desenvolvedores, os usuários terão a opção de desfrutar de uma experiência singleplayer ou colaborar com outros por meio de multiplayer opcional, acessível em diferentes dispositivos com a funcionalidade de crossplay.

Quando lança?