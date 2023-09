Tire da tomada: 9 eletrodomésticos que gastam muita energia

Receber uma fatura de energia muito alta é um problema certamente indesejado, e que pode ter um impacto significativo no orçamento do lar. Desde a quarentena durante a pandemia, o consumo de energia em muitas residências cresceu de forma exponencial, visto que as pessoas ficam cada vez mais em casa, utilizando a luz e os eletrodomésticos com frequência. Alguns deles, porém, podem gastar muito mais energia do que outros.

Na busca por formas de economizar energia, se atentar aos aparelhos que mais a consomem é fundamental para diminuir a conta de luz no final do mês. Para isso, porém, é preciso entender quais eletrodomésticos possuem maior consumo energético.

Para saber mais sobre o assunto, confira abaixo 9 exemplos de eletrodomésticos que mais gastam energias, e devem ser utilizados de forma regrada em casa.

9 eletrodomésticos que mais gastam energia

Antes de mais nada, é preciso entender que a quantidade de energia consumida por cada aparelho depende de sua potência. O consumo pode variar com a marca, tipo e tamanho do equipamento, bem como seu tempo de uso.

No geral, somente a potência, medida em W (watts), pode não ser o melhor indicador de consumo. É preciso calcular a quantidade média de energia consumida, que é medida em kWh (quilowatt-hora). Neste caso, para calcular o consumo de um mês, é necessário levar em consideração a potência do aparelho, os dias de uso por mês e as horas de uso por dia, em média.

1. Ar-condicionado

O ar-condicionado é fundamental em países de clima tropical como o Brasil, e é certamente um dos mais utilizados, mas também o maior consumidor de energia elétrica. Entre os diversos tipos disponíveis no mercado, seu consumo pode variar entre 129 kWh até 679 kWh.

2. Chuveiro elétrico

Os fãs de um bom banho quente devem começar a considerar diminuir a frequência do uso da água em temperaturas mais altas. Uma média de uso de apenas 30 minutos e uma potência de 5500 W, por exemplo, podem gerar um consumo mensal de 88 kWh.

3. Geladeira

Mesmo que a geladeira não tenha uma potência tão alta, o fato de precisar ficar ligada 24 horas por dia garante que o eletrodoméstico entre na lista. Seu consumo pode variar com base no tamanho e no tipo, mas costuma ir de 40 kWh a 57 kWh.

5. Fogão elétrico

Conhecido como cooktop, o aparelho relativamente novo vem ganhando cada vez mais espaço no país. Seu design moderno, tamanho reduzido e praticidade são fortes razões para que seja integrado nas cozinhas, mas o consumo de energia também é alto. Ao ser utilizado uma hora por dia, em um mês, terá consumido aproximadamente 68 kWh.

6. Lavadora de louças

A máquina lavadora de louças é uma verdadeira mão na roda para quem não tem tempo de higienizar tudo que é utilizado após cozinhar e fazer uma refeição. Contudo, considerando um ciclo de lavagem de 40 minutos por dia, em um mês, o aparelho terá gastado cerca de 31 kWh.

7. Televisão

Novamente, o tipo, marca e tamanho deste aparelho são fatores que podem influenciar ao determinar seu consumo energético, mas de qualquer forma, a televisão pode gastar muita energia. Quanto maior, mais ela irá exigir, e um aparelho em cores de 42 polegadas do tipo LED, por exemplo, pode gastar 30,45 kWh em um mês, caso fique ligada por cerca de 5 horas por dia.

8. Ventilador

Essencial para as regiões mais quentes e durante estações do ano com a temperatura elevada, o ventilador é uma presença em muitas casas brasileiras, e pode ser colocado em qualquer cômodo para espantar o calor. Mesmo que o consumo seja muito menor do que o do ar-condicionado, ele ainda é significativo. O aparelho de mesa, por exemplo, pode gastar 17,28 kWh por mês, caso seja utilizado 8 horas por dia.

9. Forno elétrico

O consumo do forno elétrico também é alto, dependendo de seu tamanho e potência. Caso seja utilizado apenas 1 hora por dia, pode consumir cerca de 15 kWh por mês.