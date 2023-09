Tite no Flamengo? Torcedor aborda técnico em voo para o Rio: “Dá uma boa notícia para a gente”

O clube carioca já definiu Tite como o preferido para assumir o cargo. No entanto, ainda não demitiu o argentino Jorge Sampaoli, que comandou treino na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu. Dentro do elenco rubro-negro, há boa aceitação ao nome de Tite. Os jogadores não foram consultados para opinar, mas, em conversas com pessoas próximas, grande parte do plantel apoia a possível contratação.