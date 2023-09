Trabalhador morre ao cair do 3º andar de prédio em construção em Rio Branco

O pedreiro Gilberto Mesquita morreu vítima de um acidente de trabalho no final da manhã desta quarta-feira (27), em um prédio localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro 7° BEC, em Rio Branco.

Segundo informações de amigos da vítima, Gilberto estava em cima de um andaime no 3° andar, tapando buracos na construção, quando a tábua que sustentava o peso do trabalhador acabou escorregando e provocou a queda dele. A vítima caiu de uma altura de aproximadamente 40 metros para dentro de um poço onde seria instalado o elevador do presídio.

Na queda, o trabalhador teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo e diversas fraturas espalhadas pelo corpo, e apesar de estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a vítima morreu antes de receber socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas, ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Gilberto.

O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado para ajudar no resgate do corpo do trabalhador de dentro do poço.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos e depois ser liberado para a família fazer velório e sepultamento.