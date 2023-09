“Trabalho para cuidar das pessoas”: Gladson oficializa novo slogan do governo

O governador Gladson Cameli publicou na edição do Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (28), o novo slogan e marca do governo do Estado, que deverá ser utilizado até o final do seu segundo mandato.

Antes, o slogan utilizado durante todo o primeiro governo de Gladson era “Acre, visão de futuro, governo de todos”. A partir de agora, a gestão deverá adotar a frase “Trabalho para cuidar das pessoas”.

O brasão do Estado segue sendo a marca oficial do Executivo. O projeto foi criado pela equipe da Secretaria de Estado de Comunicação. A cor verde segue sendo a predominante na logomarca.

Gladson estabeleceu ainda regras de uso, de aplicação de cor e utilização da marca em placas, banners, em carros e em artes publicitárias, que serão publicadas nas redes sociais institucionais do governo. As regras também definem o novo slogan em uniformes es crachás.