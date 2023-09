Tradicional desfile cívico de Sena acontece nesta segunda com a presença de Gladson

Nesta segunda-feira (25), a cidade de Sena Madureira comemora seus 119 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a prefeitura promove o tradicional desfile cívico, que reúne toda a população do município. A festa acontece um dia após o encerramento da ExpoSena Rural Show, que aconteceu na noite deste domingo (24) e registrou recorde de público.

O tradicional desfile cívico acontece a partir das 16h, na Praça 25 de Setembro, Avenida Avelino Chaves, e contará com a presença do governador Gladson Cameli e de outras figuras públicas.

O governador cumpre, ainda, outras agendas no município. Às 14h realiza uma visita à ponte que liga o primeiro ao Segundo Distrito de Sena Madureira. Em seguida, por volta das 15h, fará a entrega da reforma da divisão regional do Procon do Purus, finalizando com o desfile.

De acordo com a história, sua fundação se deu no dia 25 de setembro de 1904, pelo general José Siqueira de Menezes, oficial da guerra de canudos que foi destacado para essas terras pelo Governo Federal.

O nome da cidade homenageia o coronel do Exército Brasileiro Antônio Senna Madureira, militar que participou da guerra do Paraguai e por quem Siqueira de Menezes nutria profundo respeito e admiração.