Tragédia no Rio Iaco: adolescente de 13 anos morre afogado em Sena Madureira

Uma tragédia abalou a comunidade do bairro da Vitória, em Sena Madureira, na tarde deste sábado (02). Um adolescente de apenas 13 anos perdeu a vida após se afogar nas águas do Rio Iaco.

O jovem, cujo nome não foi divulgado até o momento, estava se divertindo com amigos nas margens do rio quando o acidente aconteceu. Testemunhas relatam que, apesar dos esforços dos colegas para socorrê-lo, o adolescente acabou sendo arrastado pela correnteza.

A notícia da tragédia rapidamente se espalhou pela cidade, mobilizando as autoridades locais e o Corpo de Bombeiros. Em um vídeo no Facebook, o pai do jovem, visivelmente abalado, acompanha de perto os esforços das equipes de resgate, na esperança angustiante de encontrar o corpo do filho. A busca pelo corpo do adolescente continua.

Veja o vídeo