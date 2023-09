Três armas de fogo são apreendidas pela Polícia Militar em Sena Madureira

Policiais militares ligados ao 8º BPM conseguiram apreender três armas de fogo em Sena Madureira nesta quarta-feira (13). Uma das ocorrências se deu na Rua Maranhão, próximo ao comercial São Felipe e a outra no Segundo Distrito da cidade.

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de uma possível ameaça. Nesse sentido, conseguiram identificar o suspeito que trafegava em uma motocicleta. Com ele, foi encontrada uma escopeta em perfeito estado de uso. O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Sena Madureira.

O outro caso se processou no Segundo Distrito. Os PMs abordaram dois suspeitos que estavam tentando se evadir. Durante as buscas foram encontradas duas armas de fogo fabricadas artesanalmente, sendo uma calibre 36 e a outra calibre 28. Além disso, foram apreendidas três munições (calibre 36) e 9 (calibre 28). Com os acusados, os policiais encontraram, ainda, 11 tabletes de maconha.

Em face do exposto, a dupla foi levada para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe.