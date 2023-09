Tribunal de Justiça realiza Projeto Cidadão na Terra Indígena Puyanawa no Acre

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) vai realizar uma edição do Projeto Cidadão na Terra Indígena Puyanawa, no município de Mâncio Lima. O TJAC, em parceria com outros órgãos, deve atender em torno de 500 pessoas.

A ação será desenvolvida em parceria com o Ministério Público e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o governo vai garantir a emissão da primeira e segunda via da nova Carteira de Identidade Nacional.

Os indígenas, que já tiverem a Certidão de Nascimento com o sobrenome do seu povo, já receberão suas identidades conforme sua etnia.

O novo calendário do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça abrange povos indígenas e comunidades ribeirinhas dos municípios de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. O objetivo é garantir que as ações itinerantes proporcionem serviços essenciais a essas populações.