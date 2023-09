Última etapa define campeões do Campeonato Estadual 2023 de Ciclismo

Grandes disputas marcaram a última etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo Velocidade neste domingo, 24, em um circuito montado na Concha Acústica.

“Conseguimos fechar a temporada com uma grande etapa. Chegamos na última prova com o título aberto em todas as categorias e isso mostra o nível dos nossos atletas”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Ciclismo (FAC), Tuxauá Marques.

Vencedores da etapa

Elite masculino

Lázaro de Sousa

Elite feminino

Fernanda Souza

Master A

Evander Bezerra

Master B1

Alexandre Melo

Master B2

Jeferson Rocha

Master C

Márcio Ferreira

Master D

Antônio Nascimento

Iniciante masculino

Rian Pereira

Campeões Estaduais

Elite masculino

Antônio Frota

Elite feminino

Fernanda Souza

Master A

Evander Bezerra

Master B1

Val Zambianchi

Master B2

Geovane Fernandes

Master C

Cherles Smerdel

Master D

Antônio Nascimento

Iniciante masculino

Neto Dino