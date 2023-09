Último dia de ExpoSena tem show de Léo Magalhães e final do rodeio; veja programação

Chegou o último dia de ExpoaSena 2023, e a população se despede de mais uma edição da tradicional festa do Iaco, neste domingo (24).

O encerramento da festa conta com o último dia de rodeio, previsto para início às 21h20, e apresentação do cantor Léo Magalhães, que deve subir ao palco a partir das 23h. A noite também conta com a tradicional queima de fogos de encerramento.

A ExpoSena teve início na última quarta-feira (20), e movimentou o calendário cultural e econômico da região do Purus. A expectativa é que, até o final da feira, 20 mil pessoas tenham passado pelo evento. Léo Magalhães é dono de vários sucessos que encantam a população, como “Oi”, “Agora Somos Ex” e “Locutor”.

Com relação ao rodeio, pelo menos 25 peões disputam o primeiro lugar, com prêmio de uma moto 0 km. Os demais colocados vão ganhar premiação em dinheiro.

A transmissão completa da feira será feita pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.

Hoje a transmissão é por conta dos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer, ao lado dos influenciadores locais, a partir das 21h. A noite conta, ainda, com a participação das influenciadoras Rogéria Rocha, Rebeca Aguiar e a jornalista Kelly Kley. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar pelo canal no Youtube do ContilNet.

A partir das 21h20 transmitiremos toda a disputa do rodeio em touros.