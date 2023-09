Veículo com três mulheres aquaplana e acaba capotando em Rio Branco

Três mulheres escaparam por pouco de um acidente grave na tarde deste sábado, 2 de setembro, quando o veículo em que estavam aquaplanou e capotou nas proximidades da Vila Custódio Freire, na BR-364, em Rio Branco (AC).

As vítimas foram identificadas como Antônia Railene da Silva, de 29 anos, Lenilde Eracio do Nascimento, de 37 anos, e Maria Verônica Joaquim de Oliveira, de 32 anos. Segundo informações das autoridades de trânsito, o veículo envolvido era um modelo Argo de cor prata, dirigido por Maria Verônica, que estava se deslocando no sentido Bujari/Rio Branco.

O acidente ocorreu quando o veículo aquaplanou na rodovia devido às condições climáticas adversas, resultando na perda de controle da direção por parte da motorista. O carro saiu da pista, deslizando por uma ribanceira até capotar, finalmente parando dentro do terreno de uma residência às margens da BR-364.

Após o impacto, Antônia Railene queixou-se de dores no braço, nas costas, no peito e de uma forte dor de cabeça, mas não sofreu fraturas. Lenilde teve um ferimento profundo na cabeça devido ao acidente. Maria Verônica, surpreendentemente, saiu ilesa do capotamento.

A rápida intervenção de populares que passavam pelo local foi crucial, pois eles prestaram assistência às vítimas e imediatamente acionaram uma ambulância e as autoridades de trânsito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Antônia Railene e Lenilde foram posteriormente encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco para exames mais detalhados.

Maria Verônica, no entanto, permaneceu no local e não necessitou de atendimento médico. O veículo acidentado permaneceu no terreno onde parou, aguardando a chegada de um guincho.