Veículo fica preso no canteiro central em frente ao Íbis; veja o vídeo

Na noite desta sexta-feira (01), um acidente interrompeu o fluxo na movimentada BR-364, em frente ao Hotel Íbis. Um veículo de aplicativo, um Fiat Palio de cor branca, foi o protagonista do incidente, quando invadiu o canteiro central da rodovia, ficando preso e gerando dificuldades em sua remoção.

O acidente ocorreu por volta das 20h. Imagens do local enviadas ao ContilNet mostram o Fiat Palio branco encalhado entre as plantas do canteiro, criando um cenário inusitado para os motoristas que passavam pelo local.

Felizmente, não houve feridos relatados como resultado do acidente, e o motorista do Fiat Palio branco saiu ileso.