Veja 10 dicas de como armazenar medicamentos corretamente em casa

Armazenar bem os medicamentos é essencial para impedir que eles percam a eficácia. Em muitos casos, remédios que foram mal guardados podem causar até reações adversas graves. Os problemas incluem alergias, intoxicações e, em casos extremos, podem levar à morte.

“Alguns medicamentos são muito sensíveis à luz e umidade. Então, é importante armazená-los de forma correta, protegidos de umidade, sol e outras formas de luz direta”, orienta a farmacêutica Dafne Cristina Lopes Estevão, da rede de drogarias Farmais. Para evitar isso, a especialista preparou uma lista com 10 dicas para organizar os produtos em casa e proteger a saúde da sua família.

Dicas de armazenamento

Guarde os remédios de forma individual. Cada pessoa da casa deve armazená-los em um local específico. Isso evita que um pai ou mãe possa ingerir, de forma equivocada, o remédio do filho, por exemplo;

Armazene os medicamentos em lugares secos e frescos – banheiros e cozinhas devem ser evitados. Além disso, evite deixar remédios dentro do carro, onde estarão sujeitos a grandes variações de temperatura;

Certifique-se de que os medicamentos estão longe do alcance de crianças;

Guarde os remédios nas embalagens originais. Isso facilita a identificação, o controle da validade e também a conservação dos produtos;

Não armazene medicamentos no mesmo espaço que produtos de limpeza, perfumaria e alimentos;

Não deixe sem refrigeração os medicamentos que têm a recomendação de serem mantidos na geladeira. Procure a orientação do farmacêutico para saber como fazer a conservação de remédios em casa;

Não deixe medicamentos na porta da geladeira – sujeita a grande variação de temperatura – ou muito próximos do congelador;

Evite contaminações nos produtos. Quando for utilizar pomadas, nunca passe o bico do tubo do medicamento em feridas ou diretamente na pele. Da mesma forma, não encoste o frasco de colírio nos olhos;

Armazene os remédios que não estão sendo consumidos em local diferente dos medicamentos que estão em uso;

Fique atento à data da validade dos produtos. Nunca tome remédios vencidos. É essencial seguir as instruções da bula sobre a durabilidade do medicamento depois de aberto;

Observe eventuais sinais de degradação dos produtos. Caso perceba qualquer mudança na cor, na consistência ou no cheiro do remédio, consulte um farmacêutico antes de consumir o medicamento;

Procure manter a receita junto aos remédios. Isso ajuda a garantir que os medicamentos estão sendo consumidos conforme a orientação do profissional. Lembre-se de providenciar uma nova receita antes de a data dos remédios de uso contínuo vencerem;

Como manusear os medicamentos?

Antes de manusear qualquer remédio, lave as mãos com água e sabão;

Sempre manuseie os remédios em lugares claros. Isso facilita a leitura das caixas, bulas e embalagens e minimiza o risco de trocas acidentais;

Abra somente um frasco ou embalagem de cada medicamento por vez;

Não quebre comprimidos que não tenham marcação de divisão (aquele sulco que costuma dividir o comprimido);

Não abra cápsula, nem triture os comprimidos;

Ao consumir medicamentos líquidos, use preferencialmente o medidor que acompanha o produto. Evite usar colheres caseiras.

Consuma remédios com água. Sucos, chás ou leite podem impedir a absorção adequada do princípio ativo.