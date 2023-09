Veja a beleza do rio Crôa e a majestosa árvore Samaúma em Cruzeiro do Sul; assista aqui

A equipe de jornalismo da ContilNet Notícias mergulhou nas profundezas da Amazônia Acreana para trazer aos seus leitores uma experiência verdadeiramente inesquecível. Nesta videorreportagem, a equipe explorou as águas do rio Crôa e desvendou os segredos de uma árvore centenária conhecida como Samaúma, oferecendo uma visão privilegiada de duas das mais impressionantes maravilhas naturais da região.

Localizado em Cruzeiro do Sul, o rio Crôa é uma joia escondida da Amazônia, serpenteando pelas densas florestas tropicais e refletindo o verde exuberante das árvores em suas águas. Os espectadores estão convidados a embarcar em uma jornada pitoresca, navegando pelas águas tranquilas e apreciando a rica biodiversidade que habita suas margens. O rio Crôa é um testemunho vivo da beleza natural do Acre.

Além do rio Crôa, a equipe do ContilNet Notícias revelou a majestade de uma árvore centenária conhecida como Samaúma. Esta gigante da floresta, com seus troncos imponentes e raízes que parecem abraçar a terra, é um verdadeiro ícone da região.

