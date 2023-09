Veja quem são os candidatos ao Conselho Tutelar de Rio Branco; escolha o seu

Neste domingo (1), os eleitores de Rio Branco vão às urnas para escolher 15 conselheiros municipais. Ao todo, são 88 candidatos concorrendo a 15 vagas distribuídas nos três conselhos tutelares da capital. A eleição acontece em parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Quatorze escolas de Rio Branco estarão disponíveis para o eleitor escolher os membros do Conselho Tutelar do município. A votação começa às 8h e termina às 17h e é feita por meio do voto popular.

ALBERDAM PEREIRA DA SILVA

ALINE DANTAS DE OLIVEIRA

ALINE DE SOUZA CORREA

ALINE ESTEPHANE DA COSTA

ANA PAULA COSTA DA SILVA

ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA

ANDREA ALVES DA CUNHA LIMA

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA

ANDRESA DOS SANTOS FERREIRA

ANILTON DE SÁ ANDRADE

ARI SOARES DE OLIVEIRA

ARIZALDA RIBEIRO LIMA SALDANHA

ARMANDO RIBEIRO RAMOS

BRUNA MARINHO DA SILVEIRA

CELSON INÁCIO DA SILVA

CLEICIANE FREITAS DA SILVA

DEBORA MATOS FERREIRA SOUSA

DÉBORA MAZINI

DELSON FRANCISCO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

DEYVER DA SILVA JANUARIO

DIENE NUNES SARAIVA

DORALINE CUNHA DOS SANTOS SOUTO

EDIVAN DE SOUZA DA SILVA

ELCIMAR COSTA DA SILVA

ELLITON DAMASCENO BATISTA

ENEIAS MARQUES DOS SANTOS

EVERLANE DANIELLE EVARISTO DE SOUZA

FÁBIA CRISTINA RIBEIRO CORREIA SOUZA

FERNANDO GOMES FALÇÃO

FRANCISCA INDALVA DO NASCIMENTO MIRANDA

FRANCISCO ALRIEMES MOURA ALVES ANGELIM

FRANCISCO MARINALDO RODRIGUES DOS SANTOS

FRANCO MARCOS DA SILVA

GELSON SANTOS DE ALMEIDA

GESSÉ MATTOS SILVEIRA

GILSON NASCIMENTO DA SILVA

IGOR RAMON QUEIROZ DE SOUZA GAMA

JAIRESON NASCIMENTO DOS SANTOS LIMA

JANAÍNA RIBEIRO PEREIRA

JEFERSON LOPES DE OLIVEIRA

JESUS RODRIGUES DA SILVA

JOANA D’ARC DO NASCIMENTO FILHA

JOÃO GOMES DE VASCONCELOS NETO

JOÃO PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS

JODERLANI DE MOURA SILVA

JOSÉ FABIO DE ANDRADE MELLO MACEDO

JULIANA ROCHA DA SILVA LAMEIRA DUARTE DE MENDONÇA

JULIEL RODRIGUES LIMA

JÚLIO ALBERTO COSTA DE FARIA

KATIANNE KATHLEEN DE SOUZA LIMA

LEONARDO LIMA BAIMA

LÍDIA BARROSO DE ARAÚJO

LUANA PEREIRA SILVA

LUANE FERREIRA SANTOS DE MELO

LUCIANA D´AVILA COSTA

MAGNA MARTA ALVES DE SOUSA

MARCELO FONTINELE FERREIRA

MARCELO LOPES DE SOUZA

MARIA DE JESUS ARAÚJO DOS SANTOS PÁSCOA

MARIA DOROTEIA RODRIGUES JUSTINO

MARIA ELIANA PEREIRA DA SILVA

MARIA SANDRA DE LIMA SOUSA

MARINA CORREIA DA CONCEIÇÃO

MASSIONY DA SILVA LIMA

MAURICELIA RODRIGUES

MICHAEL ALVES DOS SANTOS

MIRLEI DA SILVA CASTRO

NÊMORA AMÉLIA DA COSTA

OZINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS GADELHA

PAULO HUMBERTO DOS SANTOS PRADO

PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS

RAFAEL ANTONIO DO VALE ISRAEL

RAIMUNDO LUCIANO LIMA MARTINS

RAQUEL LIMA DOS SANTOS

REGINILDO SOUZA DO NASCIMENTO

RONIGLEISON AGUIAR PAIVA

ROSANGELA DE SOUZA SILVA

ROSILENE CARDOSO DE SOUZA

ROZILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RUBERLÂNDIA DE ARAÚJO RIBEIRO ROSAS

SÂMIA MICAELA SOUZA MORAES

TEREZINHA SANTANA DA SILVA LOPES

VALDISA MENDES DA COSTA SILVA

WALMICLEIA ALVES SERRA OLIVEIRA

WILLIAM PATRIK MELO LIMA

WYGLITON DE LIMA SILVA

YNDAIARA DA CUNHA GOMES

