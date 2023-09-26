Veja quem são os candidatos ao Conselho Tutelar de Rio Branco; escolha o seu

Neste domingo (1), os eleitores de Rio Branco vão às urnas para escolher 15 conselheiros municipais. Ao todo, são 88 candidatos concorrendo a 15 vagas distribuídas nos três conselhos tutelares da capital. A eleição acontece em parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).
Veja locais de votação: Eleição do Conselho Tutelar de Rio Branco acontece neste domingo; saiba onde e como votar
Quatorze escolas de Rio Branco estarão disponíveis para o eleitor escolher os membros do Conselho Tutelar do município. A votação começa às 8h e termina às 17h e é feita por meio do voto popular.
- ALBERDAM PEREIRA DA SILVA
- ALINE DANTAS DE OLIVEIRA
- ALINE DE SOUZA CORREA
- ALINE ESTEPHANE DA COSTA
- ANA PAULA COSTA DA SILVA
- ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA
- ANDREA ALVES DA CUNHA LIMA
- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
- ANDRESA DOS SANTOS FERREIRA
- ANILTON DE SÁ ANDRADE
- ARI SOARES DE OLIVEIRA
- ARIZALDA RIBEIRO LIMA SALDANHA
- ARMANDO RIBEIRO RAMOS
- BRUNA MARINHO DA SILVEIRA
- CELSON INÁCIO DA SILVA
- CLEICIANE FREITAS DA SILVA
- DEBORA MATOS FERREIRA SOUSA
- DÉBORA MAZINI
- DELSON FRANCISCO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
- DEYVER DA SILVA JANUARIO
- DIENE NUNES SARAIVA
- DORALINE CUNHA DOS SANTOS SOUTO
- EDIVAN DE SOUZA DA SILVA
- ELCIMAR COSTA DA SILVA
- ELLITON DAMASCENO BATISTA
- ENEIAS MARQUES DOS SANTOS
- EVERLANE DANIELLE EVARISTO DE SOUZA
- FÁBIA CRISTINA RIBEIRO CORREIA SOUZA
- FERNANDO GOMES FALÇÃO
- FRANCISCA INDALVA DO NASCIMENTO MIRANDA
- FRANCISCO ALRIEMES MOURA ALVES ANGELIM
- FRANCISCO MARINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
- FRANCO MARCOS DA SILVA
- GELSON SANTOS DE ALMEIDA
- GESSÉ MATTOS SILVEIRA
- GILSON NASCIMENTO DA SILVA
- IGOR RAMON QUEIROZ DE SOUZA GAMA
- JAIRESON NASCIMENTO DOS SANTOS LIMA
- JANAÍNA RIBEIRO PEREIRA
- JEFERSON LOPES DE OLIVEIRA
- JESUS RODRIGUES DA SILVA
- JOANA D’ARC DO NASCIMENTO FILHA
- JOÃO GOMES DE VASCONCELOS NETO
- JOÃO PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS
- JODERLANI DE MOURA SILVA
- JOSÉ FABIO DE ANDRADE MELLO MACEDO
- JULIANA ROCHA DA SILVA LAMEIRA DUARTE DE MENDONÇA
- JULIEL RODRIGUES LIMA
- JÚLIO ALBERTO COSTA DE FARIA
- KATIANNE KATHLEEN DE SOUZA LIMA
- LEONARDO LIMA BAIMA
- LÍDIA BARROSO DE ARAÚJO
- LUANA PEREIRA SILVA
- LUANE FERREIRA SANTOS DE MELO
- LUCIANA D´AVILA COSTA
- MAGNA MARTA ALVES DE SOUSA
- MARCELO FONTINELE FERREIRA
- MARCELO LOPES DE SOUZA
- MARIA DE JESUS ARAÚJO DOS SANTOS PÁSCOA
- MARIA DOROTEIA RODRIGUES JUSTINO
- MARIA ELIANA PEREIRA DA SILVA
- MARIA SANDRA DE LIMA SOUSA
- MARINA CORREIA DA CONCEIÇÃO
- MASSIONY DA SILVA LIMA
- MAURICELIA RODRIGUES
- MICHAEL ALVES DOS SANTOS
- MIRLEI DA SILVA CASTRO
- NÊMORA AMÉLIA DA COSTA
- OZINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS GADELHA
- PAULO HUMBERTO DOS SANTOS PRADO
- PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS
- RAFAEL ANTONIO DO VALE ISRAEL
- RAIMUNDO LUCIANO LIMA MARTINS
- RAQUEL LIMA DOS SANTOS
- REGINILDO SOUZA DO NASCIMENTO
- RONIGLEISON AGUIAR PAIVA
- ROSANGELA DE SOUZA SILVA
- ROSILENE CARDOSO DE SOUZA
- ROZILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
- RUBERLÂNDIA DE ARAÚJO RIBEIRO ROSAS
- SÂMIA MICAELA SOUZA MORAES
- TEREZINHA SANTANA DA SILVA LOPES
- VALDISA MENDES DA COSTA SILVA
- WALMICLEIA ALVES SERRA OLIVEIRA
- WILLIAM PATRIK MELO LIMA
- WYGLITON DE LIMA SILVA
- YNDAIARA DA CUNHA GOMES
Veja quem são os candidatos a conselheiro tutelar: