26 de setembro de 2023
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  • Atualizado em
  • 26 de setembro de 2023

Veja quem são os candidatos ao Conselho Tutelar de Rio Branco; escolha o seu

Quatorze escolas de Rio Branco estarão disponíveis para o eleitor escolher os membros do Conselho Tutelar do município

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Neste domingo (1), os eleitores de Rio Branco vão às urnas para escolher 15 conselheiros municipais. Ao todo, são 88 candidatos concorrendo a 15 vagas distribuídas nos três conselhos tutelares da capital. A eleição acontece em parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Veja locais de votação: Eleição do Conselho Tutelar de Rio Branco acontece neste domingo; saiba onde e como votar

Imagem: Reprodução

Quatorze escolas de Rio Branco estarão disponíveis para o eleitor escolher os membros do Conselho Tutelar do município. A votação começa às 8h e termina às 17h e é feita por meio do voto popular.

  • ALBERDAM PEREIRA DA SILVA
  • ALINE DANTAS DE OLIVEIRA
  • ALINE DE SOUZA CORREA
  • ALINE ESTEPHANE DA COSTA
  • ANA PAULA COSTA DA SILVA
  • ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA
  • ANDREA ALVES DA CUNHA LIMA
  • ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
  • ANDRESA DOS SANTOS FERREIRA
  • ANILTON DE SÁ ANDRADE
  • ARI SOARES DE OLIVEIRA
  • ARIZALDA RIBEIRO LIMA SALDANHA
  • ARMANDO RIBEIRO RAMOS
  • BRUNA MARINHO DA SILVEIRA
  • CELSON INÁCIO DA SILVA
  • CLEICIANE FREITAS DA SILVA
  • DEBORA MATOS FERREIRA SOUSA
  • DÉBORA MAZINI
  • DELSON FRANCISCO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
  • DEYVER DA SILVA JANUARIO
  • DIENE NUNES SARAIVA
  • DORALINE CUNHA DOS SANTOS SOUTO
  • EDIVAN DE SOUZA DA SILVA
  • ELCIMAR COSTA DA SILVA
  • ELLITON DAMASCENO BATISTA
  • ENEIAS MARQUES DOS SANTOS
  • EVERLANE DANIELLE EVARISTO DE SOUZA
  • FÁBIA CRISTINA RIBEIRO CORREIA SOUZA
  • FERNANDO GOMES FALÇÃO
  • FRANCISCA INDALVA DO NASCIMENTO MIRANDA
  • FRANCISCO ALRIEMES MOURA ALVES ANGELIM
  • FRANCISCO MARINALDO RODRIGUES DOS SANTOS
  • FRANCO MARCOS DA SILVA
  • GELSON SANTOS DE ALMEIDA
  • GESSÉ MATTOS SILVEIRA
  • GILSON NASCIMENTO DA SILVA
  • IGOR RAMON QUEIROZ DE SOUZA GAMA
  • JAIRESON NASCIMENTO DOS SANTOS LIMA
  • JANAÍNA RIBEIRO PEREIRA
  • JEFERSON LOPES DE OLIVEIRA
  • JESUS RODRIGUES DA SILVA
  • JOANA D’ARC DO NASCIMENTO FILHA
  • JOÃO GOMES DE VASCONCELOS NETO
  • JOÃO PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS
  • JODERLANI DE MOURA SILVA
  • JOSÉ FABIO DE ANDRADE MELLO MACEDO
  • JULIANA ROCHA DA SILVA LAMEIRA DUARTE DE MENDONÇA
  • JULIEL RODRIGUES LIMA
  • JÚLIO ALBERTO COSTA DE FARIA
  • KATIANNE KATHLEEN DE SOUZA LIMA
  • LEONARDO LIMA BAIMA
  • LÍDIA BARROSO DE ARAÚJO
  • LUANA PEREIRA SILVA
  • LUANE FERREIRA SANTOS DE MELO
  • LUCIANA D´AVILA COSTA
  • MAGNA MARTA ALVES DE SOUSA
  • MARCELO FONTINELE FERREIRA
  • MARCELO LOPES DE SOUZA
  • MARIA DE JESUS ARAÚJO DOS SANTOS PÁSCOA
  • MARIA DOROTEIA RODRIGUES JUSTINO
  • MARIA ELIANA PEREIRA DA SILVA
  • MARIA SANDRA DE LIMA SOUSA
  • MARINA CORREIA DA CONCEIÇÃO
  • MASSIONY DA SILVA LIMA
  • MAURICELIA RODRIGUES
  • MICHAEL ALVES DOS SANTOS
  • MIRLEI DA SILVA CASTRO
  • NÊMORA AMÉLIA DA COSTA
  • OZINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS GADELHA
  • PAULO HUMBERTO DOS SANTOS PRADO
  • PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS
  • RAFAEL ANTONIO DO VALE ISRAEL
  • RAIMUNDO LUCIANO LIMA MARTINS
  • RAQUEL LIMA DOS SANTOS
  • REGINILDO SOUZA DO NASCIMENTO
  • RONIGLEISON AGUIAR PAIVA
  • ROSANGELA DE SOUZA SILVA
  • ROSILENE CARDOSO DE SOUZA
  • ROZILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
  • RUBERLÂNDIA DE ARAÚJO RIBEIRO ROSAS
  • SÂMIA MICAELA SOUZA MORAES
  • TEREZINHA SANTANA DA SILVA LOPES
  • VALDISA MENDES DA COSTA SILVA
  • WALMICLEIA ALVES SERRA OLIVEIRA
  • WILLIAM PATRIK MELO LIMA
  • WYGLITON DE LIMA SILVA
  • YNDAIARA DA CUNHA GOMES

Veja quem são os candidatos a conselheiro tutelar:

Candidatos A Conselheiros Tutelar1

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