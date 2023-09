Via Chico Mendes passa por revitalização e palmeiras-imperiais voltam compor a paisagem

A via Chico Mendes, importante área de tráfego da cidade, passa por um processo de revitalização que dará um novo visual para a o local. O projeto inclui a requalificação do meio-fio, instalação de iluminação moderna e outros ajustes para melhorar a infraestrutura.

As melhorias previstas no projeto visam proporcionar mais segurança e conforto para pedestres e motoristas que transitam pela via diariamente. Uma das principais novidades é o replantio de palmeiras-imperiais ao longo da via, mostrando o charme e a beleza dessas árvores imponentes.

As palmeiras-imperiais que embelezam a via Chico Mendes foram plantadas há 18 anos. Algumas estão comprometidas, doentes, e estão sendo substituídas por novas mudas da espécie.

Quem transita diariamente pelo lugar sabe da importância da obra e da consciência ambiental da gestão.

“Tá de parabéns, tá melhorando, tá melhorando a nossa cidade, tá de parabéns!”, avalia o camelô José Carlos Dantas.

Já o agricultor Alberto Rodrigues diz que as árvores são o que mais chama a atenção das pessoas. “Dá uma sombra boa”, diz. Algumas palmeiras tiveram que ser substituídas segundo o secretário de Meio Ambiente, Carlos Nasserala. Ele explica que, em junho de 2022, foi feito um levantamento que apontou que das 125 palmeiras-imperiais existentes na via, 49 estavam comprometidas. Algumas delas estavam mortas, ocas e com risco de cair.

“Nós optamos em tirar essas que estavam com problema e substituir por outras da mesma espécie, as mesmas palmeiras-imperiais são as mesmas palmeiras-imperiais”, enfatiza o secretário informando que a prefeitura está devolvendo as quase 250 palmeiras-imperiais plantadas em 2005.

“Nós estamos plantando em torno de 150 que, somadas, vão ficar em 228 palmeiras. O mesmo tanto de palmeiras-imperiais que existia em 2005. A atual administração está devolvendo para população de Rio Branco, as palmeiras-imperiais que foram morrendo no decorrer de todo esse período de quase duas décadas. Estamos muito tranquilos, seguros de que estamos fazendo a coisa certa e que isso vai embelezar ainda mais essa Via Chico Mendes”.