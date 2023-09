Via Verde Shopping recebe tocata da banda da Polícia Militar

O Via Verde Shopping recebe neste domingo (17) a banda da Polícia Militar do Acre, para comemorar o aniversário de 4 anos da criação da coordenadoria da Patrulha Maria da Penha. O evento acontece das 16h às 20h.

Além da tocata da banda, a ação também conta com exposição de carros oficiais da Polícia Militar e, também, de materiais de conscientização e orientação sobre a Lei Maria da Penha.

Considerada o principal instrumento jurídico brasileiro para o combate à violência doméstica, a Lei 11.340 completou 17 anos em agosto deste ano. A lei leva o nome da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes que ficou paraplégica após uma tentativa de feminicídio cometida pelo seu marido.

Em 2004, o caso levou a apresentação de um projeto de lei sobre o tema. O texto virou lei em 2006, ou seja, dois anos depois.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Via Verde Shopping é o primeiro shopping da cidade de Rio Branco. Inaugurado em 2011, é um espaço para boas experiências, compras, entretenimento, gastronomia e conforto. Está localizado na região de principal expansão da capital acreana. Com ABL de 28 mil m², o empreendimento oferece um mix de 101 marcas, incluindo marcas líderes como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e O Boticário, e algumas exclusivas no Estado. O único shopping da cidade conta também com seis salas de cinema stadium e premium, com tecnologia de última geração, 3D, tela maxscreen e diversas opções de lazer e entretenimento. Mais do que um centro de compras e lazer, o Via Verde Shopping é um equipamento social que atende a cerca de 350 mil pessoas por mês e já beneficiou milhares de pessoas com iniciativas sociais, como ações de incentivo de adoção de animais, doação de sangue, arrecadação de roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis, além de campanhas voltadas à valorização das mulheres. Saiba mais em https://www.viaverdeshopping.com.br/index.php.