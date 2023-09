Vice-governadora Mailza prestigia desfile cívico-militar em Cruzeiro do Sul

Para celebrar a Independência do Brasil aconteceu na noite desta quinta, 7, o desfile cívico-militar em Cruzeiro do Sul.

A Parada organizada pelo Exército através do 61º Bis contou com a presença da vice-governadora, Mailza Assis da Silva; o prefeito Zequinha Lima, o secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia; o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Charles da Silva Santos; e o presidente da Câmara Municipal, vereador Franciney Melo, entre outras autoridades.

A solenidade iniciou com a revista às tropas pela vice-governadora Mailza ladeada pelo comandante em exercício do 61º Bis, coronel Vinicius Ramirez Cordeiro. Posteriormente escolas municipais e estaduais, além de corporações militares de Cruzeiro do Sul, desfilaram ao som da Banda Marcial do Exército.

“Data importante em que celebramos a autonomia social, econômica e política da nossa nação. Isso significa que podemos fazer os nossos próprios planos para o nosso desenvolvimento. E o Acre sente-se orgulhoso do Dia da Pátria, porque lutou pra ser brasileiro”, afirmou Mailza.

Ela também destacou a importância da representatividade do governo estadual em Cruzeiro do Sul, num momento de celebração.

“Pra mim é uma honra representar o governador Gladson Cameli nesse evento cívico em Cruzeiro do Sul. Quero parabenizar a organização do 61º Bis e de todas as forças de segurança pública envolvidas nessa produção, pois traz prestígio para a nossa população, que precisa comemorar todos os anos a nossa Independência”, complementou a vice.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, exaltou o lado da união do povo brasileiro nas comemorações do 7 de setembro.

“Esse momento é importante resgatar o civismo nas pessoas. Nos últimos três anos temos incentivado a participação da nossa população para que cada um tome consciência do seu papel na sociedade. É um momento de construirmos um país sem tanta polarização política. E essa data histórica é o momento de comemorarmos a conquista da nossa democracia”, frisou Zequinha.

Por outro lado, o Coronel Ramirez do 61º Bis exaltou a participação da sua Corporação de Fronteira, desde que está instalada na região do Juruá, desfila no Dia da Pátria.

“Essa é uma data muito importante para o nosso país e não poderíamos deixar de participar. Deixamos de ser uma colônia e passamos a ser uma nação livre. Isso significa várias conquistas para a nossa cultura, o nosso território e o reconhecimento de outras nações. O exército representa os militares, mas a festa é de todos os brasileiros independente de cor da pele, religião e preferências políticas”, salientou o coronel do exército.