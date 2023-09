Vice-presidente nacional do PT diz que Marina Silva quer ‘atrapalhar o Brasil’

O deputado federal Washington Quaquá, vice-presidente do PT, fez duras críticas à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva, durante uma entrevista concedida à Revista Veja.

Ao criticar a decisão do Ibama, sob o comando de Marina, de embargar as pesquisas da Petrobras na Foz do Amazonas em busca de petróleo, Quaquá mira na ministra e diz que ela faz um péssimo trabalho.

“Precisamos tirar da mão do Ibama e do Ministério Público a decisão sobre os grandes investimentos do país. Por exemplo, no caso da foz do Amazonas, não tem cabimento o que a ministra Marina Silva está fazendo. Talvez seja uma das maiores de petróleo do mundo, que pode levar o Brasil a outro patamar, melhorando sobremaneira a vida do povo, e a ministra fica atrapalhando o desenvolvimento do país. Ninguém aguenta um país desse jeito”, declarou o deputado.

Quaquá disse ainda que o eleitores tradicionais estão se distanciando do partido após a sigla focar em assuntos que não deveriam ser prioritários.

“Eu faço política, não fundamentalismo religioso. Sou de um tempo em que essas pautas eram importantes, mas nunca foram prioritárias para o PT. A esquerda inverteu as prioridades. Não é à toa que o velho eleitor do PT tem abandonado o partido nas periferias, vem se afastando de nós por conta de uma pauta comportamental que virou prioridade e não deveria ser”, conclui Quaquá.