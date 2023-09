Vídeo: ameaçada de extinção, filhote de onça-pintada nasce em SP

São Paulo – Um filhote de onça-pintada nasceu há cerca de 30 dias no zoológico de São Carlos, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada nesta terça-feira (5/9) pela Prefeitura da cidade nas redes sociais.

O bebê é fruto de um relacionamento entre o macho Codajás, que chegou ao parque em 2018, e a fêmea Tabatinga, que está em São Carlos há 1 ano, o pequeno macho ainda não tem nome e também não está exposto para visitas do público, devido aos cuidados que visam sua sobrevivência.

Como o filhote ainda não pode ser visto pelo público, a administração municipal fez uma apresentação no Parque Ecológico de São Carlos, onde estão seus pais.

A pequena onça-pintada nasceu com aproximadamente 1 quilo. A espécie é o maior felino das Américas e o terceiro do mundo, depois do leão e do tigre. O seu corpo é mais robusto, musculoso e compacto com comprimento variando entre 1,10 a 2,40 metros, fora a cauda que pode chegar a 0,80 metros. O peso oscila entre 40 a 130kg, podendo um macho chegar até a 150Kg.