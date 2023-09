Vídeo: Arthur Aguiar anuncia que será pai pela segunda vez

Arthur Aguiar anunciou, nesta sexta-feira (15/9), que será pai pela segunda vez. A namorada do ator, Jheny Santucci está grávida de 20 semanas do primeiro filho do casal. O campeão do BBB22, por sua vez, já tem uma herdeira, Sophia, de quatro anos, fruto de seu casamento com Maíra Cardi.

“Finalmente podemos dizer que estamos grávidos. Será que vem uma mini Jheny ou um mini Arthur? Nossa, foi muito difícil esperar até agora pra poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem pra poder anunciar”, disse ele.

O casal continuou: “Nosso bebê já está com 20 semanas. A barriga já está crescendo, e o nosso bebê já tá começando a dar os primeiros chutes… estamos muito felizes em saber que já, já estaremos com um pedacinho de nós em nossos braços. Agora é contagem regressiva. Estamos ansiosos demais!”, declarou.

Assista o vídeo do anúncio da gravidez aqui.

Arthur Aguiar e Jheny apareceram juntos pela primeira vez em junho deste ano. No mesmo mês, a colunista Fabíola Reipert do Balanço Geral, da Record TV, já havia revelado que o casal estava esperando um bebê.

Jheny Santucci é empresária, dona de um salão de cabeleireiro e de uma clínica de bronzeamento artificial. É natural do Espírito Santo e tem 23 anos.