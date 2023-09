Vídeo: Bia Miranda revela momento em que Jenny a ameaça com uma faca

Com apenas uma semana de A Fazenda 15, o fogo no feno ultrapassou as porteiras da sede, em Itapecerica da Serra, São Paulo, e chegou do lado de fora. Acontece que, após algumas declarações de Jenny Miranda dentro do reality rural da Record TV, Bia Miranda resolveu soltar o verbo nas redes sociais e mostrar alguns momentos em que sofreu ameaça da mãe, inclusive com uma faca.

“Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites!”, começou a vice-campeã da edição passada no Twitter. Em seguida, a jovem publicou uma conversa que teve com a mãe, na qual ela mandava apagar uma publicação, segundo a ex-peoa por ter conseguido mais curtidas que a dela.

“Iniciamos com minha mãe me mandando apagar uma publicação, pois havia tido mais likes do que no post da própria. Logo em seguida, ela me ameaça, dizendo que ao chegar em casa iria me arrebentar”, contou. Na postagem é possível ouvir Jenny afirmando que se ela postasse de novo ia “arrebentar” a filha quando chegasse em casa.

Em outra troca de mensagens, Jenny teria mandando Bia tirar o nome dela e o de Gretchen, que ela chamava de mãe e Bia chama de vó, do Instagram. Após muito debaterem, Jenny encerra o papo com um “vai tomar no c*”.

Na publicação seguinte, a dançarina relatou que estava sem dinheiro para comprar um presente para Jenny em seu aniversário e, mesmo conseguindo, teve seu esforço desmerecido: “No dia do aniversário dela, eu estava sem dinheiro para comprar presentes, mas para agradá-la corri atrás e comprei uma cesta. Ela desmerece o meu esforço, e diz que não pediu presente algum”, desabafou.

No print exposto por Bia, a influenciadora disse: “Não te pedi presente. Meu presente é você me respeitar”. A ex-participante de A Fazenda ainda expôs um áudio no qual Jenny questiona o que ela tem pra oferecer para a mãe e, logo depois, afirma que ela inventou a história de ter sido estuprada.