VÍDEO: bombeiros registram sucuri gigante que foi morta durante incêndio

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Epitaciolândia registrou uma cobra da espécie sucuri, que foi morta após um incêndio no bairro Liberdade.

“Ela estava se alimentando”, comenta uma das agentes.

O município teve 14 focos de incêndio nos primeiros 19 dias de setembro. O município vizinho, Brasiléia, teve 39 registros de focos, segundo o Inpe. Os números fizeram com que o município entrasse na lista do decreto que declarou situação de emergência ambiental em decorrência do desmatamento ilegal, queimadas, incêndios florestais e degradação florestal.

