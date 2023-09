Na tarde desta segunda-feira (4), a equipe do ContilNet registrou um carro, modelo HB20, que capotou na Rua Otávio Rola, próximo à Avenida Antônio da Rocha Viana. Não há informações se houve feridos ou como aconteceu o capotamento.

O carro ficou no local, com as quatro rodas para cima, aguardando a equipe responsável por retirar o veículo da rua. No vídeo, é possível ver pedaços de vidro no chão, próximo ao carro.

A matéria está em atualização

VEJA VÍDEO: