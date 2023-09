VÍDEO: conheça a cripta onde está o primeiro leigo sepultado em Catedral do Acre

Em junho deste ano, a cidade de Cruzeiro do Sul perdeu uma das figuras mais conhecidas pelos católicos. Alberto Rodrigues de Brito, de 90 anos, era responsável por tocar o sino da catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, por vários anos.

Além disso, Alberto também contribuiu de forma braçal, oferecendo seus serviços como ajudante de pedreiro na construção da igreja.

VEJA MAIS: Fiel que tocava sino da igreja é o primeiro leigo sepultado em cripta de catedral no Acre

Ele foi o primeiro leigo a ser sepultado na cripta da catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul.

“Todo mundo o respeitava, o amava. Ele serviu com muito amor e carinho à igreja”, disse o padre Nilson Maia.

A equipe do ContilNet teve acesso com exclusividade ao local onde Alberto foi sepultado. Poucas pessoas podem entrar nas criptas, que ficam na parte lateral da Catedral. O espaço é conhecido por sepultar os bispos mais importantes da história da igreja.

Conheça a história

Desde 1950 atuava como ministro da Eucaristia e foi uma das pessoas que participou da festa de lançamento da pedra fundamental para a construção da catedral de Cruzeiro do Sul, em 10 de maio de 1957. Ele era conhecido em Cruzeiro do Sul por sua devoção à igreja católica.

Alberto Rodrigues nasceu no seringal Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá, no dia 15 de novembro de 1932. Mudou-se para Cruzeiro em 1952, onde morava desde então.

Assista a reportagem especial