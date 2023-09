Vídeo: em show, prefeito se empolga, pula na plateia e cai no chão

O prefeito do município de Senador Pompeu, no Ceará, acabou caindo no chão, durante um momento de empolgação, durante a festa de aniversário de 127 anos de emancipação política da cidade. De cima do palco, Antônio Maurício Pinheiro se jogou na plateia.

A situação aconteceu nesse domingo (3/9). Pelas imagens é possível notar que os presentes se surpreenderam com o salto do prefeito.

Veja:

Após o tombo, o prefeito se levantou rapidamente e retornou ao palco da festa. Ele não teve ferimentos.

“Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas”, disse Antônio Maurício Pinheiro, em agradecimento à população presente na festa.

“Que Senador Pompeu continue a prosperar e a ser um farol de esperança e inspiração para todos os que a chamam de lar. Parabéns, Senador Pompeu”, postou a Prefeitura de Senador Pompeu, em mensagem publicada em rede social.