A Champions League da temporada 2023/24 começou com muita emoção. Lazio e Atlético de Madri empataram em 1 x 1, pelo Grupo E, com direito a gol de goleiro nos acréscimos. Assista ao momento:

O Atlético de Madri estava vencendo a partida por 1 x 0, com gol de Pablo Barrios, aos 29 minutos do 1º tempo. Porém, aos 50′ do 2º tempo, um herói improvável: o goleiro Provedel.

Após escanteio curto, Luis Alberto cruzou na área, e o goleirão subiu no segundo andar e deslocou Oblak.