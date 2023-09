VÍDEO: homem morre em acidente no Parque do Tucumã, em Rio Branco

Um acidente com vítima fatal foi registrado por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira (29) no cruzamento das ruas Norte com Central no conjunto Tucumã em Rio Branco. A vítima identificada como Jondinelis Simão da Silva de 39 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

Populares que passavam na hora do acidente, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas, infelizmente ao chegar no local Jon encontrava-se em parada cardiorespiratória e vários hematomas pelo corpo devido ao grave impacto.

Todos procedimentos de reanimação foram feitos pelos paramédicos, mas, infelizmente Simão não resistiu aos graves ferimentos na cabeça.

Jondinelis trafegava em sua motocicleta Fazer de cor preta na avenida norte em sua preferência, quando um veículo de modelo Onix e cor preta trafegava na rua central ao lado do parque do Tucumã e invadiu a preferencial vindo a colidir.

A polícia militar através do policiamento de trânsito (BPTRAN) foi acionada, isolou todo o local e em seguida os peritos do Instituto Médico Legal removeram o corpo de Jon para o IML. Até às 12h, nenhum familiar tinha ido aí IML para reconhecer o corpo.

O condutor do veículo ficou no local e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

Veja o vídeo: